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Haberler NBA Eski NBA Yıldızından Alperen Şengün'e övgü dolu sözler! All-Star Mücadelesinde...

Eski NBA Yıldızından Alperen Şengün'e övgü dolu sözler! All-Star Mücadelesinde...

NBA'de ligin en iyi basketbolcularını bir araya getiren All-Star turnuvası, 74'üncü kez düzenlenirken ilk defa yeni formatıyla oynandı. Milli basketbolcu Alperen Şengün de bu turnuvada yer alarak 18 yıl aradan sonra NBA'de All-Star'a katılmayı başaran ilk Türk basketbolcu oldu. Öte yandan Eski NBA yıldızlarından Shaquille O'Neal, mücadele esnasında Alperen Şengün için övgü dolu sözler sarf etti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 09:27
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Eski NBA Yıldızından Alperen Şengün'e övgü dolu sözler! All-Star Mücadelesinde...

NBA'de ligin iyilerini bir araya getiren All-Star turnuvasının 74'üncüsü ilk kez yeni formatıyla oynandı. Milli basketbolcu Alperen Şengün de bu organizasyonda sahne alarak 18 yıl aradan sonra ilk kez NBA'de All-Star'a katılmayı başaran Türk basketbolcu oldu.

Eski NBA Yıldızından Alperen Şengün'e övgü dolu sözler! All-Star Mücadelesinde...

All-Star'da Şengün'ün formasını giydiği Chuck's Global Stars, Kenny's Young Stars'ı 41-32 yenerek finale yükseldi. Genç yıldız, ilk All Star mücadelesinde 4 dakika 19 saniye süre alırken, 2/2 isabetle 4 sayı kaydetti.

Eski NBA Yıldızından Alperen Şengün'e övgü dolu sözler! All-Star Mücadelesinde...

Shaquille O'Neal'ın takımı Shaq's OGs, Chuck's Global Stars'ı 41-25 mağlup ederek 2025 All-Star'ı kazandı. Alperen finalde ise 19 saniye süre aldı.

Eski NBA Yıldızından Alperen Şengün'e övgü dolu sözler! All-Star Mücadelesinde...

SHAQ'TAN ALPEREN'E ÖVGÜ!

Öte yandan Shaquille O'Neal, Kenny's mücadelesinde Alperen Şengün'den övgülerle bahsetti. O'Neal canlı yayın sırasında Alperen için "Türk Terminatör" ifadelerini kullandı.

Eski NBA Yıldızından Alperen Şengün'e övgü dolu sözler! All-Star Mücadelesinde...

Houston Rockets forması giyen Alperen, 2007'de All-Star seçilen Mehmet Okur'dan bu yana All-Star'da oynamayı başaran ikinci Türk basketbolcu oldu.

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