Eski NBA Yıldızından Alperen Şengün'e övgü dolu sözler! All-Star Mücadelesinde...

NBA'de ligin iyilerini bir araya getiren All-Star turnuvasının 74'üncüsü ilk kez yeni formatıyla oynandı. Milli basketbolcu Alperen Şengün de bu organizasyonda sahne alarak 18 yıl aradan sonra ilk kez NBA'de All-Star'a katılmayı başaran Türk basketbolcu oldu.