Eski NBA Yıldızından Alperen Şengün'e övgü dolu sözler! All-Star Mücadelesinde...
NBA'de ligin en iyi basketbolcularını bir araya getiren All-Star turnuvası, 74'üncü kez düzenlenirken ilk defa yeni formatıyla oynandı. Milli basketbolcu Alperen Şengün de bu turnuvada yer alarak 18 yıl aradan sonra NBA'de All-Star'a katılmayı başaran ilk Türk basketbolcu oldu. Öte yandan Eski NBA yıldızlarından Shaquille O'Neal, mücadele esnasında Alperen Şengün için övgü dolu sözler sarf etti. İşte detaylar...
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SHAQ'TAN ALPEREN'E ÖVGÜ!
Öte yandan Shaquille O'Neal, Kenny's mücadelesinde Alperen Şengün'den övgülerle bahsetti. O'Neal canlı yayın sırasında Alperen için "Türk Terminatör" ifadelerini kullandı.
Houston Rockets forması giyen Alperen, 2007'de All-Star seçilen Mehmet Okur'dan bu yana All-Star'da oynamayı başaran ikinci Türk basketbolcu oldu.
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