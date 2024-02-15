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Los Angeles Lakers'ta Kobe ve Shaq'tan sonra bir ilk!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ı 138-122 mağlup eden Los Angeles Lakers'ta 2003 yılından bu yana ilk kez iki oyuncu aynı maçta 35 sayı barajını aştı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 11:35
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Los Angeles Lakers'ta Kobe ve Shaq'tan sonra bir ilk!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ı deplasmanda 138-122 yenen Los Angeles Lakers'ta 2003 yılından bu yana ilk kez iki oyuncu aynı maçta 35 sayı barajını geçti.

Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal ikilisinden sonra Jazz karşısında Anthony Davis 37 sayı, 15 ribaunt ve Rui Hachimura 36 sayı, 2 ribauntla takımlarını sırtladı.

Lakers'ta Austin Reaves 22 sayı, 7 asist, 4 ribaunt; D'Angelo Russell da 11 sayı, 9 ribaunt, 17 asistle oynadı.

Jazz'da Collin Sexton 18 sayı, 3 asist, Jordan Clarkson 17 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, Lauri Markkanen 16 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

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