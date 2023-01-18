Haberler NBA Nikola Jokic 13. kez triple-double yaptı! | NBA'de günün sonuçları

Nikola Jokic 13. kez triple-double yaptı! | NBA'de günün sonuçları

NBA’de Batı Konferansı lideri Denver Nuggets sahasında karşılaştığı Portland Trail Blazers’ı 122-113 mağlup etti. Denver’da 36 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik performansıyla sezonun 13. triple-double’ını yapan Nikola Jokic, takımına galibiyeti getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:41
Nikola Jokic 13. kez triple-double yaptı! | NBA'de günün sonuçları

NBA'de normal sezona 4 maç ile devam edildi. Batı Konferansı takımlarının karşılaşmasında Denver Nuggets, Portland Trail Blazers'ı 122-113 yendi ve liderliğini sürdürdü. Denver'da 36 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik performans sergileyen Nikola Jokic, bu sezonun 13. triple- double performansına imza attı. Sırp yıldız ayrıca, Wilt Chamberlain'den sonra NBA tarihinde en az yüzde 90 şut oranıyla 30 sayı ve üstü triple-double yapan tek oyuncu oldu. Portland'da ise, Damian Lillard'ın 44 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

JOEL EMBIID 41 SAYI ATTI, PHILADELPHIA KAZANDI

Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers karşısında 120-110'lık skorla galip geldi. Philadelphia'da 41 sayı kaydeden Joel Embiid, takımına galibiyeti getirdi. Philadelphia'da ayrıca milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 2 dakika 53 saniye süre aldığı mücadelede 4 sayı kaydetti. Clippers'da ise Kahwi Leonard'ın 27 sayısı galibiyete yetmedi.

BEN SIMMONS'UN PERFORMANSI BROOKLYN'E YETMEDİ

San Antonio Spurs, Brooklyn Nets'i 106-98 yenerek 5 maç sonra kazandı. San Antonio'da Keldon Johnson 36 sayı ve 11 ribaund ile galibiyetin mimarı oldu. Üst üste 3. kez kaybeden Brooklyn'de, 10 sayı, 10 ribaund, 11 asistle triple-double yapan Ben Simmons, mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Milwaukee Bucks: 130 - Toronto Raptors: 122
San Antonio Spurs: 106 - Brooklyn Nets: 98
Denver Nuggets: 122 - Portland Trail Blazers: 113
Los Angeles Clippers: 110 - Philadelphia 76ers: 120

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