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NBA HABERLERİ | Trail Blazers namağlup devam ediyor!

Son dakika haberleri... Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ediyor. Lige iyi bir başlangıç yapan Portland Trail Blazers, çıkışını sürdürmeye devam ediyor. Trail Blazers, gece oynanan müsabakada da galip gelerek namağlup serisine devam etti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 10:47
NBA HABERLERİ | Trail Blazers namağlup devam ediyor!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ı 135-110 yenen Portland Trail Blazers 4'te 4 yaptı.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Trail Blazers, all-star oyun kurucusu Damian Lillard'ın 31 sayı, 8 asist, 6 ribauntluk performansıyla öne çıktığı Nuggets mücadelesini kazandı.

Ev sahibi Trail Blazers'ta Anfernee Simons 29 sayı, 5 asist, Jerami Grant de 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Aaron Gordon 26 sayı, 6 ribaunt ve Michael Porter 18 sayıyla mücadele etti. Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic ise faul sayısının erken artması nedeniyle maçı 9 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle tamamladı.

BULLS, CELTICS'E İLK YENİLGİSİNİ TATTIRDI

Chicago Bulls, geçen yılın finalisti Boston Celtics'i 120-102 yenerek rakibine 4. maçında ilk mağlubiyetini yaşattı.

Bulls'ta DeMar DeRozan 25 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Nikola Vucevic 18 sayı, 23 ribaunt, 5 asist, Ayo Dosunmu 22 sayı, 6 ribaunt ve Zach LaVine 19 sayı üretti.

Celtics cephesinde Jayson Tatum 26 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown ise 21 sayı, 6 ribauntla oynadı.

GRIZZLIES, NETS'İ MAĞLUP ETTİ

Memphis Grizzlies, seyircisi önünde oynadığı Brooklyn Nets karşılaşmasından 134-124 galip ayrıldı.

Grizzlies'i galibiyete, 38 sayı, 8 ribaunt, 7 asist üreten Ja Morant ve 38 sayı, 7 asistle oynayan Desmond Bane taşıdı.

Nets'te Kyrie Irving'in 37 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve Kevin Durant'in 37 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 120-106

Miami Heat-Toronto Raptors: 90-98

New York Knicks-Orlando Magic: 115-102

Chicago Bulls-Boston Celtics: 120-102

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 134-124

Houston Rockets-Utah Jazz: 114-108

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 106-115

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 135-110

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