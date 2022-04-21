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Toronto Raptors: 101-104 Philadelphia 76ers | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Joel Embiid'in son saniye üçlüğü galibiyeti getirdi

Son dakika spor haberleri... NBA play-off'larında heyecan devam ediyor. Play-off ilk turu üçüncü maçında Philadelphia 76ers deplasmanda karşılaştığı Toronto Raptors'ı 104-101 mağlup etti ve seriyi 3-0'a getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:18
Toronto Raptors: 101-104 Philadelphia 76ers | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Joel Embiid'in son saniye üçlüğü galibiyeti getirdi

NBA play-off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers Scotiabank Arena'da karşılaştığı Toronto RaptorsJoel Embiid'in son saniyelerde attığı üçlükle 104-101'lik skorla mağlup etti ve seriyi 3-0 yaptı.

Philadelphia'da Joel Embiid 33 sayı, 13 ribaund, James Harden ve Tyrese Maxey da 19'ar sayı ile oynadı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise oynamadı. Toronto'da ise OG Anunoby 26 sayı, 5 ribaund ve Gary Trent Jr. 24 sayı, 2 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Doğu Konferansı

(2) Boston Celtics: 114 - Brooklyn Nets: 107 (0)
(0) Toronto Raptors: 101 - Philadelphia 76ers: 104 (3)
(1) Milwaukee Bucks: 110 - Chicago Bulls: 114 (1)

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