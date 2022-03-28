Alperen’in gecesi

Houstan Rockets forması giyen Alperen Şengün, 115-98 kazandıkları Portland Trail Blazers maçında 27 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Sahanın en skoreri olan Alperen ayrıca 7 ribaunt ve 3 asist üretti. Diğer sonuçlar: Pelicans-Spurs: 103-107, Orlando-Sacramento: 110-114, RaptorsPacers: 131-91, Memphis-Milwaukee: 127-102, Cavaliers-Bulls: 94-98, Miami-Nets: 95-110, Nuggets-Oklahoma: 113-107, Blazers-Rockets: 98-115.
Houstan Rockets forması giyen Alperen Şengün, 115-98 kazandıkları Portland Trail Blazers maçında 27 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Sahanın en skoreri olan Alperen ayrıca 7 ribaunt ve 3 asist üretti. Diğer sonuçlar: Pelicans-Spurs: 103-107, Orlando-Sacramento: 110-114, RaptorsPacers: 131-91, Memphis-Milwaukee: 127-102, Cavaliers-Bulls: 94-98, Miami-Nets: 95-110, Nuggets-Oklahoma: 113-107, Blazers-Rockets: 98-115.