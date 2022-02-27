Memphis Grizzlies'te Ja Morant'tan Chicago Bulls maçında tarihe geçen performans!

NBA'de normal sezona bu sabaha karşı oynanan 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Memphis Grizzlies, Doğu Konferansı ikincisi Chicago Bulls'a konuk oldu.

Memphis Grizzlies, maçı 116-100 kazanarak bu sezonki 41. galibiyetini aldı. Konuk ekipte Ja Morant 46 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle maçın en skorer ismi olurken tarihi bir performansa da imza attı.

ESPN verilerine göre genç oyuncu, normal sezonda Memphis formasıyla bir maçta en çok sayı kaydeden isim oldu. Ja Morant ayrıca, bu sezon 5. kez 40 sayının üzerine çıkarak Memphis tarihinde bunu başaran ilk oyuncu unvanını da elde etti.

Memphis'te Steven Adams ve Desmond Bane 12, Tyus Jones 11 sayı kaydetti.

6 maçlık galibiyet serisi sona eren Chicago Bulls'ta ise DeMar DeRozan 31 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Zach Lavine 28, Javonte Green 12 ile oynadı. Nikola Vucevic ise 11 sayı ve 12 ribauntla double double yaptı.

KYRİE IRVİNG NETS'İ GALİBİYETE TAŞIDI

Gecenin bir diğer maçında Brooklyn Nets, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 126-123 mağlup etti.

Kevin Durant'in ve Ben Simmons'ın forma giymediği maçta Kyrie Irving, 38 sayıyla galibiyette önemli bir rol oynarken Seth Curry 19, Andre Drummond 17, Bruce Brown Jr. 15 sayı kaydetti.

Üst üste ikinci yenilgisini alan Milwaukee'de ise Bobby Portis 30 sayı ve 12 ribauntla double double yaptı. Takımın yıldız isimleri Giannis Antetokounmpo 29, Khris Middleton ise 25 sayıyla oynadı.

CEDİLİ CLEVELAND ÜÇ MAÇ SONRA KAZANDI

Cleveland Cavaliers, Washington Wizards'ı ağırladığı maçta sahadan 92-86'lık galibiyetle ayrıldı.

Üç maç sonra galibiyet alan Cavaliers'ta Cedi Osman 19 sayı, 4 ribaunt ve 5 asistle oynarken Lauri Markkanen 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Konuk ekipte ise Kyle Kuzma'nın 34 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemezken Daniel Gafford 14, Kentavious Caldwell-Pope 13 sayı kaydetti.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle:

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 127-100

Miami Heat-San Antonio Spurs: 133-129

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 115-100



