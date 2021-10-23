Los Angeles Lakers kazanamadı oyuncular kavga etti

Anthony Davis'in 22 sayı, 14 ribaunt, Russell Westbrook'un 15 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı Lakers'ta LeBron James 25 sayı attı.

Suns'ta ise Chris Paul 23, Devin Booker 22, Mikal Bridges 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Anthony Davis ve Dwight Howard, Lakers'ın Phoenix Suns'a 115-105 yenildiği maçta alınan bir mola sırasında kavga etti.

Kavga büyümeden takımdaki diğer oyuncular araya girdi.

Howard, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Sahada bir anlaşmazlık oldu. İkimiz de kazanma konusunda tutkuluyuz. Bu maçı kaybetmek istemiyorduk. Bizler yetişkiniz. Olanlar oldu. Konuştuk ve bu olayı geride bıraktık. O benim kardeşim, takım arkadaşım. Ne olursa olsun her zaman onun için burada olacağım ve onun için savaşacağım. Olayı daha fazla büyütmeye gerek yok" dedi.

Phoenix bu sezon ilk kez kazanırken; Lakers 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı 23 sayı- 14 asistle tamamlayan Chris Paul, NBA tarihine de geçti.

36 yaşındaki guard, 20 bin sayı barajını aşarken; bununla birlikte 10 bin asist de yapan ilk oyuncu oldu.