Son dakika spor haberi: LeBron James'in kazancı 1 milyar doları geçti!

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, aktif basketbolculuk kariyeri kazançlarında 1 milyar doları aşan ilk NBA basketbolcusu oldu.
"Space Jam: A New Legacy" filminin piyasaya çıkmasıyla kazancı 10 haneli rakama ulaşan James, aynı zamanda Kuzey Amerika takım sporlarında 1 milyar dolarlık kariyer kazancını geride bırakan ilk aktif sporcu oldu.
Aktif sporculuk dönemlerinde en az 1 milyar dolar kazanan diğer sporcular ise ünlü golfçü Tiger Woods, boksör Floyd Mayweather, futbolcu Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi ve tenisçi Roger Federer'di.