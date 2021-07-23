Haberler NBA Son dakika spor haberi: LeBron James'in kazancı 1 milyar doları geçti!

Son dakika spor haberi: LeBron James'in kazancı 1 milyar doları geçti!

Son dakika spor haberleri... NBA takımlarından LA Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, 1 milyar doları aşan kazancıyla ligde aktif olarak bu rakama ulaşan ilk sporcu oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 12:07
Son dakika spor haberi: LeBron James'in kazancı 1 milyar doları geçti!

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, aktif basketbolculuk kariyeri kazançlarında 1 milyar doları aşan ilk NBA basketbolcusu oldu.

"Space Jam: A New Legacy" filminin piyasaya çıkmasıyla kazancı 10 haneli rakama ulaşan James, aynı zamanda Kuzey Amerika takım sporlarında 1 milyar dolarlık kariyer kazancını geride bırakan ilk aktif sporcu oldu.

Aktif sporculuk dönemlerinde en az 1 milyar dolar kazanan diğer sporcular ise ünlü golfçü Tiger Woods, boksör Floyd Mayweather, futbolcu Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi ve tenisçi Roger Federer'di.

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