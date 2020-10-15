Haberler NBA Lebron James'ten duygulandıran Kobe Bryant paylaşımı!

'ten duygulandıran paylaşımı!

Amerikan Basketbol Ligi NBA tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan , kızı ile beraber bir helikopter kazasında hayata gözlerin yummuştu. Kobe'nin efsaneleştiği takım olan Los Angeles Lakers, NBA'de şampiyonluğu elde ederken, Lakers'ın yıldızı , efsane ismi unutmadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 12:05
Lebron James'ten duygulandıran Kobe Bryant paylaşımı!

Los Angeles Lakers, 2010'dan sonra ilk şampiyonluğuna liderliğinde 2020'de ulaşırken 2010'daki şampiyonluğun başrolündeki isim yine Lakers taraftarı için en önemli figür konumundaydı.

26 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden Kobe Bryant, Lakers taraftarlarınca şampiyonluk sonrası unutulmazken LeBron James de yaptığı Kobe Bryant paylaşımıyla dikkat çekti.

LeBron James; Instagram üzerinden yaptığı paylaşımında, "Umarım seni gururlandırdım kardeşim. Seni seviyor ve özlüyorum şampiyon" ifadelerini kullandı.

LeBron'un paylaşımında 27 Ocak'ta kullandığı, "Sana söz veriyorum ki mirasını devam ettireceğim adamım" ifadelerine de yer verildi.

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