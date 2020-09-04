NBA play-off'larında Toronto Raptors son anda kazandı!
NBA'in son şampiyonu Toronto Raptors, play-off'larda karşılaştığı Boston Celtics'i son saniye üçlüğü ile 104-103 mağlup ederek, yarı final serisindeki ilk galibiyetini elde etti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde son şampiyon Toronto Raptors, Boston Celtics'i Ogugua Anunoby'nin son saniye basketiyle 104-103 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Toronto Raptors ile Boston Celtics arasındaki yarı final serisinin üçüncü karşılaşması, büyük heyecana sahne oldu. Raptors, son saniyede 101-103 geriye düştüğü mücadeleyi, Ogugua Anunoby'nin bitime 0.5 saniye kala attığı üç sayılık basketle 104-103 kazanarak seriyi 2-1'e getirdi.
Raptors'ta Kyle Lowry 31 sayı, 6 ribaunt, 8 asist ve Fred VanVleet 25 sayı, 3 ribaunt, 6 asistle galibiyete katkı sağladı.
Celtics'te Kemba Walker'ın 29 sayı, 3 ribaunt ve Jaylen Brown'ın 19 sayı, 12 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.
CLIPPERS SERİDE ÖNE GEÇTİ
Los Angeles Clippers, Batı Konferansı play-off yarı finalinin ilk maçında Denver Nuggets'ı 120-97 yenerek seride 1-0 öne geçti. Clippers'ta Kawhi Leonard 29 sayı, 2 ribaunt ve Paul George 19 sayı, 7 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı.
Nuggets'ta Nikola Jokic'in 15 sayı, 3 ribaunt ve Paul Millsap'ın 13 sayı, 9 ribauntluk katkıları galibiyet için yeterli olmadı.
- 04.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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