James Harden’dan ‘ROKET’ gibi blok!

NBA Batı Konferansı play-off çeyrek finalinde Oklahoma City Thunder'ı 104-102 yenen Houston Rockets, seriyi 4-3'e getirerek yarı finale yükseldi. Houston 7. karşılaşmada turu geçmeyi başardı ve Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu. Houston'da Robert Covington 21 sayı, 10 ribaunt ile "double double" yaparken, Eric Gordon 21 sayı, 3 ribaunt, Russell Westbrook 20 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Ancak maçın kahramanı James Harden oldu. Houston son saniyelere 103-102 önde girerken son topu Oklahoma'dan Luguentz Dort kullanırken James Harden yaptığı blokla maçı kazandırdı. Harden, 17 sayı, 3 ribaunt, 9 asist ve 3 blokla oynadı.

GIANNIS YAKTI MİAMİ 2-0 YAPTI

NBA Doğu Konferansı play-off yarı final ikinci maçında Miami Heat, Milwaukee Bucks'ı 116-114 yenerek seride 2-0 öne geçti. Heat'te 23 sayıyla Goran Dragic ve 17 sayıyla Tyler Herro galibiyette önemli rol oynadı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 14 ribaunt ve Khris Middleton 23 sayı, 6 ribauntluk katkıları galibiyet için yeterli olmadı. Maçın kader anı son saniyede yaşandı. Normal süre 114-114'iken son saniyede Jimmy Butler, üçlük atarken Giannis blok yapmak istedi ama faul yaptı. Normal süre bittikten sonra serbest atış çizgisine gelen Butler, ikide iki atarak maçı kazandırdı.

NETS'İN BAŞINA NASH GEÇECEK

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Brooklyn Nets'in yeni sezonda başantrenörü Steve Nash olacak. NBA efsanesi Nash'in gelecek 4 yıl boyunca Nets'i çalıştıracağı ifade edildi. Nets'te Başantrenör Kenny Atkinson sezon ortasında gönderilmişti. 46 yaşındaki Nash, basketbolu 2014'te Lakers'ta bıraktı. 7. karşılaşmada turu geçmeyi başardı ve Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu. Houston'da Robert Covington 21 sayı, 10 ribaunt ile "double double" yaparken, Eric Gordon 21 sayı, 3 ribaunt, Russell Westbrook 20 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Ancak maçın kahramanı James Harden oldu. Houston son saniyelere 103-102 önde girerken son topu Oklahoma'dan Luguentz Dort kullanırken James Harden yaptığı blokla maçı kazandırdı. Harden, 17 sayı, 3 ribaunt, 9 asist ve 3 blokla oynadı.