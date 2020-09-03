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03 Eylül 2020, Perşembe
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B. Celtics 2-0 öne geçti

B. Celtics 2-0 öne geçti

Batı Konferansı Denver, Utah'ı 80-78 yenerek seriyi 4-3'e getirdi ve yarı finale kaldı.

Batı Konferansı Denver, Utah'ı 80-78 yenerek seriyi 4-3'e getirdi ve yarı finale kaldı. Yarı final serisinde ise son şampiyon Toronto'yu 102-99 yenerek seriyi 2-0'a getirdi. Celtics'te Jayson Tatum 34 sayıyla coştu.
  1. 3.9.2020
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