Haberler NBA NBA yıldızı Luka Doncic galibiyeti böyle kutladı! Hadise ve Düm Tek Tek...

yıldızı galibiyeti böyle kutladı! ve Tek...

takımlarından 'in yıldız oyuncusu , dün gece 'e karşı alınan 93-83'lük galibiyet sonrası evine dönerken arabasında 'nin ' Tek' şarkısını dinledi. Yıldız basketbolcu, dinlediği şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 19:13
NBA yıldızı Luka Doncic galibiyeti böyle kutladı! Hadise ve Düm Tek Tek...

takımlarından 'in yıldız basketbolcusu , dün gece yaptığı bir paylaşımla Türk hayranlarını sevindirdi.

Dallas Mavericks'in 'i 93-83 mağlup ettiği mücadelede 27 sayı, 15 ribaund ve 7 asistle mücadele eden Sloven yıldız Doncic, Instagram'dan yaptığı paylaşımda arabasında 'nin 2009 yılında ülkemizi 'da temsil ettiği şarkı olan Tek'i dinlediğini gösterdi.

Hadise'nin seslendirdiği ve 'yi 'nda temsil eden şarkısı, yarışmada Türkiye'ye dördüncülük kazandırmıştı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

SON DAKİKA