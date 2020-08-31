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Marcus Morris'in Luka Doncic'e faulu sahayı karıştırdı! İşte o anlar
NBA Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks ile Los Angeles Clippers arasında oynanan karşılaşmada saha karıştı. Luka Doncic'in kafasına vuran Marcus Morris oyundan atılırken, Doncic'i takım arkadaşları zor sakinleştirdi. İşte o anlar...
31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:51
Güncelleme: 31.08.2020 00:52
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NBA Batı Konferansı ilk tur altıncı maçında Dallas Mavericks ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın önüne geçen olan Clippers'tan Marcus Morris'in Dallas'ın yıldızı Luka Doncic'e yaptığı faul oldu.
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İlk çeyreğin son dakikasında Marcus Morris, pota altından sayı bulmaya çalışan Doncic'in kafasına vurarak rakibine sert bir faul yaptı.
Doncic bu darbe sonrası yere düştü. Aldığı darbenin etkisiyle sinirlenen yıldız basketbolcu rakibinin üzerine yürümek istedi fakat Sloven basketbolcuyu takım arkadaşları sakinleştirdi.
Morris ise bu hareketinin ardından oyundan atıldı.