NBA oyuncuları play-off maçlarına devam etme kararı aldı
ABD'de siyahi vatandaşlara uygulanan şiddet nedeniyle NBA'de başlayan 'maç boykotu' sona eriyor. NBA oyuncuları, yaptıkları toplantı sonrası play-off maçlarına devam etme kararı aldılar.
NBA ekibi Milwaukee Bucks, ABD'de siyahi vatandaşlara uygulanan şiddet nedeniyle Orlando Magic maçına çıkmamış ve karşılaşma iptal edilmişti. NBA'de play-off mücadelesi veren diğer takımlar da bu karara destek amacıyla maçlara çıkmayı reddettmişti.
NBA oyuncuları, yaptıkları toplantının ardından bu karardan geri adım attı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin verdiği bilgilere göre NBA oyuncuları, yaptıkları son toplantının ardından maçlara devam etme kararı aldı.
NBA'de bu gece oynanacak 3 maç da ertelenirken, gelecek programın nasıl olacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.
- 27.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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