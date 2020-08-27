NBA oyuncuları play-off maçlarına devam etme kararı aldı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA NBA play-off devam edecek mi? Oyunculardan flaş karar!

oyuncuları play-off maçlarına devam etme kararı aldı

NBA oyuncuları play-off maçlarına devam etme kararı aldı

'de siyahi vatandaşlara uygulanan şiddet nedeniyle 'de başlayan 'maç boykotu' sona eriyor. NBA oyuncuları, yaptıkları toplantı sonrası play-off maçlarına devam etme kararı aldılar.

ekibi , 'de siyahi vatandaşlara uygulanan şiddet nedeniyle maçına çıkmamış ve karşılaşma iptal edilmişti. NBA'de play-off mücadelesi veren diğer takımlar da bu karara destek amacıyla maçlara çıkmayı reddettmişti.

NBA oyuncuları, yaptıkları toplantının ardından bu karardan geri adım attı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin verdiği bilgilere göre NBA oyuncuları, yaptıkları son toplantının ardından maçlara devam etme kararı aldı.

NBA'de bu gece oynanacak 3 maç da ertelenirken, gelecek programın nasıl olacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

  1. 27.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NBA oyuncuları play-off maçlarına devam etme kararı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA