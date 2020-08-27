NBA oyuncuları play-off maçlarına devam etme kararı aldı

NBA ekibi Milwaukee Bucks, ABD'de siyahi vatandaşlara uygulanan şiddet nedeniyle Orlando Magic maçına çıkmamış ve karşılaşma iptal edilmişti. NBA'de play-off mücadelesi veren diğer takımlar da bu karara destek amacıyla maçlara çıkmayı reddettmişti.

NBA oyuncuları, yaptıkları toplantının ardından bu karardan geri adım attı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin verdiği bilgilere göre NBA oyuncuları, yaptıkları son toplantının ardından maçlara devam etme kararı aldı.

NBA'de bu gece oynanacak 3 maç da ertelenirken, gelecek programın nasıl olacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.