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24 Mart 2020, Salı
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Philadelphia 76ers maaş kesintisi kararından geri adım attı

Philadelphia 76ers maaş kesintisi kararından geri adım attı

Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği ekibi Philadelphia 76ers'ta, corona virüsü nedeniyle ligin ertelenmesi sonrası alınan kulüp çalışanlarının maaşında kesintiye gitme kararından vazgeçildi. Kulüp sahibi , "Kulüp çalışanları ve oyuncularla görüştüm. Onları dinledikten sonra bu kararın yanlış olduğu ortaya çıktı. Çalışanlarımızın maaşını tam olarak ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelendiği 'de (Amerikan ), kulüpler büyük gelir kaybına uğrayacakları için bir dizi önlem peketini devreye sokmaya başlamıştı.

Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ın sahibi ise kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, maaşlarda yüzde 20 kesinti yapma yönünde aldıkları karardan vazgeçtiklerini ifade etti.

Kulüp çalışanları ve oyuncularla görüştüğünü belirten Harris, "Onları dinledikten sonra bu kararın yanlış olduğu ortaya çıktı. Çalışanlarımızın maaşını tam olarak ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Harris, açıklamasının sonunda çalışanlardan ve taraftarlardan özür diledi.

  1. 24.03.2020
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