Philadelphia 76ers maaş kesintisi kararından geri adım attı

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelendiği NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi), kulüpler büyük gelir kaybına uğrayacakları için bir dizi önlem peketini devreye sokmaya başlamıştı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ın sahibi Josh Harris ise kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, maaşlarda yüzde 20 kesinti yapma yönünde aldıkları karardan vazgeçtiklerini ifade etti.

Kulüp çalışanları ve oyuncularla görüştüğünü belirten Harris, "Onları dinledikten sonra bu kararın yanlış olduğu ortaya çıktı. Çalışanlarımızın maaşını tam olarak ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Harris, açıklamasının sonunda çalışanlardan ve taraftarlardan özür diledi.