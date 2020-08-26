NBA ekibi Milwaukee Bucks'tan tarihi protesto! Maça çıkmadılar
NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, ABD'deki siyahi vatandaşlara yapılan saldırıları protesto etmek amacıyla play-off'taki Orlando Magic maçına çıkmadı. Hakemler ve Orlandolu oyuncular da bir süre bekledikten sonra parkeyi terk etti.
ABD'de son günlerde siyahi vatandaşlara yapılan saldırılara NBA ekibi Milwaukee Bucks'tan tarihi bir tepki geldi.
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği Milwaukee, Orlando Magic ile oynayacağı play-off maçına, siyahi vatandaşlara yapılan saldırıları protesto etmek amacıyla çıkmadı.
TSİ 23:00'te oynanması gereken Doğu konferansı play-off ilk tur 5. maçında Milwaukee Buckslı oyuncular George Floyd olayının ardından yakın zamanda Jacob Blake isimli ABD vatandaşının öldürülmesini maça çıkmayarak protesto etti.
Serinin önceki 4 maçı sonucunda Milwaukee 3-1 öndeydi. Milwaukee'nin maça çıkmamasının ardından NBA yönetimince nasıl bir karar çıkacağı ise merakla bekleniyor.
- 26.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
NBA ekibi Milwaukee Bucks'tan tarihi protesto! Maça çıkmadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.