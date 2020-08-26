NBA ekibi Milwaukee Bucks'tan tarihi protesto! Maça çıkmadılar

ABD'de son günlerde siyahi vatandaşlara yapılan saldırılara NBA ekibi Milwaukee Bucks'tan tarihi bir tepki geldi.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği Milwaukee, Orlando Magic ile oynayacağı play-off maçına, siyahi vatandaşlara yapılan saldırıları protesto etmek amacıyla çıkmadı.

TSİ 23:00'te oynanması gereken Doğu konferansı play-off ilk tur 5. maçında Milwaukee Buckslı oyuncular George Floyd olayının ardından yakın zamanda Jacob Blake isimli ABD vatandaşının öldürülmesini maça çıkmayarak protesto etti.

Serinin önceki 4 maçı sonucunda Milwaukee 3-1 öndeydi. Milwaukee'nin maça çıkmamasının ardından NBA yönetimince nasıl bir karar çıkacağı ise merakla bekleniyor.