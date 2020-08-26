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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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ekibi 'tan tarihi ! Maça çıkmadılar

NBA ekibi Milwaukee Bucks'tan tarihi protesto! Maça çıkmadılar

'de milli basketbolcu 'nın formasını giydiği , 'deki siyahi vatandaşlara yapılan saldırıları etmek amacıyla play-off'taki maçına çıkmadı. Hakemler ve Orlandolu oyuncular da bir süre bekledikten sonra parkeyi terk etti.

'de son günlerde siyahi vatandaşlara yapılan saldırılara ekibi 'tan tarihi bir tepki geldi.

Milli basketbolcu 'nın da formasını giydiği Milwaukee, ile oynayacağı play-off maçına, siyahi vatandaşlara yapılan saldırıları etmek amacıyla çıkmadı.

TSİ 23:00'te oynanması gereken Doğu konferansı play-off ilk tur 5. maçında Milwaukee Buckslı oyuncular George Floyd olayının ardından yakın zamanda Jacob Blake isimli ABD vatandaşının öldürülmesini maça çıkmayarak protesto etti.

Serinin önceki 4 maçı sonucunda Milwaukee 3-1 öndeydi. Milwaukee'nin maça çıkmamasının ardından NBA yönetimince nasıl bir karar çıkacağı ise merakla bekleniyor.

  1. 26.08.2020
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