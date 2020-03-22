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22 Mart 2020, Pazar
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Corona virüste yeni belirtiler ortaya çıktı! Yıldız basketbolcu açıkladı

Corona virüste yeni belirtiler ortaya çıktı! Yıldız basketbolcu açıkladı

Corona virüste yeni belirtiler olduğu belirtidi. Bu iddianın sahibi ise dünyanın en büyük basketbol organizasyonu 'de takımında forma giyen . Yıldız basketbolcu NBA'de corona virüs testi pozitif çıkan ilk oyuncu olmuştu ve hastalığın yeni belirtilerini açıkladı.

'de oyuncular arasından corona virüs testi pozitif çıkan ilk oyuncu olan, 'in Fransız pivotu bugün hesabından yaptığı bir paylaşımla hastalığın yeni belirtilerinin olduğunu iddia etti.

Rudy Gobert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günlerdir tat ve koku alamadığını ve bunun hastalığın bir belirtisi olduğunu söyledi.

27 yaşındaki oyuncu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tat ve koku kaybı kesinlikle belirtilerden biri. Dört gündür hiçbir şeyden koku alamıyorum. Aynı şeyi yaşayan var mı?" ifadelerini kullandı.

  1. 23.03.2020
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