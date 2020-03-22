Son dakika corona virüs haberi | Cüneyt Çakır: Çok tehlikeli bir rakibe karşı...
Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını hakkında spor camiasından mesajlar gelmeye devam ediyor. Avrupa'da ülkemizi temsil eden başarılı hakem Cüneyt Çakır Kovid-19 hakkında bu seferki rakibimiz çok tehlikeli açıklamasını yaparken, evde kalma uyarısı yaptı.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, koronavirüs salgınının ülkemizde günden güne yayılmasından dolayı, TRT Spor'a bir açıklamada bulundu.
"BU MAÇI KURALLARINA GÖRE OYNAYALIM"
Bir video görüntüsü paylaşan Çakır, şu ifadeleri kullandı;
"Yıllarca birçok maç oynadık. Kimilerini kazandık, kimilerini kaybettik. Sarı kartların, kırmızı kartların havada uçuştuğunu gördük. Şimdiki maçımız çok tehlikeli bir rakibe karşı. Eğer bu maçı kazanmak istiyorsak, oyunu kurallarına göre oynamamız gerekir. Eğer bu oyunda çok ciddi bir uyarı almak istemiyorsak, eğer oyun dışı kalmak istemiyorsak lütfen oyunu kurallarına göre oynayalım. Evde kalarak, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyalım. Haydi Türkiye, bu maçı hep birlikte kazanabiliriz."
- 22.03.2020
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