Son dakika corona virüs haberi | Cüneyt Çakır: Çok tehlikeli bir rakibe karşı... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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Son dakika corona virüs haberi | : Çok tehlikeli bir rakibe karşı...

Son dakika corona virüs haberi | Cüneyt Çakır: Çok tehlikeli bir rakibe karşı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını hakkında spor camiasından mesajlar gelmeye devam ediyor. Avrupa'da ülkemizi temsil eden başarılı hakem Kovid-19 hakkında bu seferki rakibimiz çok tehlikeli açıklamasını yaparken, evde kalma uyarısı yaptı.

kokartlı Türk hakem , koronavirüs salgınının ülkemizde günden güne yayılmasından dolayı, Spor'a bir açıklamada bulundu.

"BU MAÇI KURALLARINA GÖRE OYNAYALIM"

Bir video görüntüsü paylaşan Çakır, şu ifadeleri kullandı;

"Yıllarca birçok maç oynadık. Kimilerini kazandık, kimilerini kaybettik. Sarı kartların, kırmızı kartların havada uçuştuğunu gördük. Şimdiki maçımız çok tehlikeli bir rakibe karşı. Eğer bu maçı kazanmak istiyorsak, oyunu kurallarına göre oynamamız gerekir. Eğer bu oyunda çok ciddi bir uyarı almak istemiyorsak, eğer oyun dışı kalmak istemiyorsak lütfen oyunu kurallarına göre oynayalım. Evde kalarak, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyalım. Haydi , bu maçı hep birlikte kazanabiliriz."

  1. 22.03.2020
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