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04 Eylül 2020, Cuma
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'de "yılın çaylağı"

NBA'de "yılın çaylağı" Ja Morant

'de 'yılın çaylak oyuncusu' ödülünü 'ın 21 yaşındaki yıldızı kazandı. 'li basketbolcu bu sezon 67 maçta 17,8 sayı, 7,3 asist ve 3,9 ribaunt ortalamaları tutturmuştu.

Amerikan 'nde () forması giyen , "yılın çaylak oyuncusu" seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon 67 maçta 17,8 sayı, 7,3 asist ve 3,9 ribaunt ortalamasıyla oynayan 21 yaşındaki 'li basketbolcu, yapılan oylamanın ardından yılın çaylağı ödülünü kazandı.

Morant, 2001-02 sezonunda "yılın çaylağı" seçilen Pau Gasol'un ardından bu ödülü kazanan ilk Memphis Grizzlies oyuncusu oldu.

Oylamada, forması giyen Kendrick Nunn ikinci, 'ta oynayan Zion Williamson ise üçüncü sırada yer aldı.

  1. 04.09.2020
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