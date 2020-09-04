NBA'de 'yılın çaylak oyuncusu' ödülünü Memphis Grizzlies'ın 21 yaşındaki yıldızı Ja Morant kazandı. ABD'li basketbolcu bu sezon 67 maçta 17,8 sayı, 7,3 asist ve 3,9 ribaunt ortalamaları tutturmuştu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies forması giyen Ja Morant, "yılın çaylak oyuncusu" seçildi.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon 67 maçta 17,8 sayı, 7,3 asist ve 3,9 ribaunt ortalamasıyla oynayan 21 yaşındaki ABD'li basketbolcu, yapılan oylamanın ardından yılın çaylağı ödülünü kazandı.
Morant, 2001-02 sezonunda "yılın çaylağı" seçilen Pau Gasol'un ardından bu ödülü kazanan ilk Memphis Grizzlies oyuncusu oldu.
Oylamada, Miami Heat forması giyen Kendrick Nunn ikinci, New Orleans Pelicans'ta oynayan Zion Williamson ise üçüncü sırada yer aldı.
- 04.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
NBA'de "yılın çaylağı" Ja Morant haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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