Indiana Pacers'ın yıldızı Brogdon corona virüsüne yakalandı
Corona virüsü arasının ardından 31 Temmuz'da 22 takımla yeniden başlayacağı açıklanan NBA'de flaş bir gelişme yaşandı. Indiana Pacers'ın yıldız oyuncusu Malcolm Brogdon, corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiğini açıkladı.
NBA takımlarından Indiana Pacers'ın yıldız oyuncusu Malcolm Brogdon, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.
ABD'li basketbolcu yaptığı açıklamada, "Corona virüsü testim pozitif çıktı ve karantinaya girdim. Şu an iyiyim, iyi hissediyorum. Orlando'daki maçlarda takım arkadaşlarıma katılmayı ve NBA sezonunun geri kalanında oynamayı hedefliyorum" ifadesini kullandı.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 20:43
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