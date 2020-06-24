Indiana Pacers'ın yıldızı Brogdon corona virüsüne yakalandı

NBA takımlarından Indiana Pacers'ın yıldız oyuncusu Malcolm Brogdon, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

ABD'li basketbolcu yaptığı açıklamada, "Corona virüsü testim pozitif çıktı ve karantinaya girdim. Şu an iyiyim, iyi hissediyorum. Orlando'daki maçlarda takım arkadaşlarıma katılmayı ve NBA sezonunun geri kalanında oynamayı hedefliyorum" ifadesini kullandı.