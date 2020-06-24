Indiana Pacers'ın yıldızı Brogdon corona virüsüne yakalandı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler NBA NBA'de corona şoku! Yıldız ismin test sonucu pozitif

'ın yıldızı Brogdon corona virüsüne yakalandı

Indiana Pacers'ın yıldızı Brogdon corona virüsüne yakalandı

Corona virüsü arasının ardından 31 Temmuz'da 22 takımla yeniden başlayacağı açıklanan 'de flaş bir gelişme yaşandı. 'ın yıldız oyuncusu , corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiğini açıkladı.

takımlarından 'ın yıldız oyuncusu , corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

ABD'li basketbolcu yaptığı açıklamada, "Corona virüsü testim pozitif çıktı ve karantinaya girdim. Şu an iyiyim, iyi hissediyorum. Orlando'daki maçlarda takım arkadaşlarıma katılmayı ve NBA sezonunun geri kalanında oynamayı hedefliyorum" ifadesini kullandı.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 20:43
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