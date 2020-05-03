Draft kurası ertelendi
NBA 2020 draft kurası, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. 19 Mayıs'ta Chicago'nun ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan 2020 kuranın, hükümetin alacağı kararlara göre sonradan belirleneceği ifade edildi.
NBA 2020 draft kurası, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi. 19 Mayıs'ta Chicago'nun ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan 2020 kuranın, hükümetin alacağı kararlara göre sonradan belirleneceği ifade edildi. 19-24 Mayıs'ta yapılması planlanan deneme antrenmanları da ertelenirken; NBA karşılaşmaları da koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart'ta süresiz olarak ertelenmişti.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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