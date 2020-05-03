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03 Mayıs 2020, Pazar
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Draft kurası ertelendi

Draft kurası ertelendi

2020 draft kurası, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. 19 'ta Chicago'nun ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan 2020 kuranın, hükümetin alacağı kararlara göre sonradan belirleneceği ifade edildi.

2020 draft kurası, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi. 19 'ta Chicago'nun ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan 2020 kuranın, hükümetin alacağı kararlara göre sonradan belirleneceği ifade edildi. 19-24 Mayıs'ta yapılması planlanan deneme antrenmanları da ertelenirken; NBA karşılaşmaları da koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart'ta süresiz olarak ertelenmişti.

  1. 3.5.2020
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