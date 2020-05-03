Draft kurası ertelendi

NBA 2020 draft kurası, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi. 19 Mayıs'ta Chicago'nun ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan 2020 kuranın, hükümetin alacağı kararlara göre sonradan belirleneceği ifade edildi. 19-24 Mayıs'ta yapılması planlanan deneme antrenmanları da ertelenirken; NBA karşılaşmaları da koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart'ta süresiz olarak ertelenmişti.