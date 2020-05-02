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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: 'de draft kurası corona virüsü nedeniyle ertelendi

Son dakika: NBA'de draft kurası corona virüsü nedeniyle ertelendi

Son dakika corona virüsü haberleri... Amerikan 'nde () 2020 draft kurası, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi. İşte detaylar...

Amerikan 'nde () 2020 draft kurası, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 19 Mayıs'ta Chicago'nun ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan 2020 draft kurasının salgın sebebiyle ertelendiği ve yapılacağı tarihin hükümetin alacağı kararlara göre sonradan belirleneceği ifade edildi.

Ayrıca kuranın ardından 19-24 Mayıs'ta yapılması beklenen, oyuncuların bazı ölçümlerden geçip takımlarla deneme antrenmanlarına çıktığı etkinliğin de ertelendiği belirtildi.

Takımların draftta oyuncu seçeceği sırayı belirleyen kura, normal sezonda elde edilen sıralamalara göre şekilleniyor. Kura sayesinde sezonu alt basamaklarda tamamlayan ekiplere draftta üst sıralardan seçim yapma imkanı tanınıyor.

NBA karşılaşmaları, corona virüsü salgını nedeniyle 12 Mart'ta süresiz olarak askıya alınmıştı.

  1. 02.05.2020
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