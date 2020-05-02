Son dakika: NBA'de draft kurası corona virüsü nedeniyle ertelendi
Son dakika corona virüsü haberleri... Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2020 draft kurası, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi. İşte detaylar...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2020 draft kurası, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 19 Mayıs'ta Chicago'nun ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan 2020 draft kurasının salgın sebebiyle ertelendiği ve yapılacağı tarihin hükümetin alacağı kararlara göre sonradan belirleneceği ifade edildi.
Ayrıca kuranın ardından 19-24 Mayıs'ta yapılması beklenen, oyuncuların bazı ölçümlerden geçip takımlarla deneme antrenmanlarına çıktığı etkinliğin de ertelendiği belirtildi.
Takımların draftta oyuncu seçeceği sırayı belirleyen kura, normal sezonda elde edilen sıralamalara göre şekilleniyor. Kura sayesinde sezonu alt basamaklarda tamamlayan ekiplere draftta üst sıralardan seçim yapma imkanı tanınıyor.
NBA karşılaşmaları, corona virüsü salgını nedeniyle 12 Mart'ta süresiz olarak askıya alınmıştı.
- 02.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: NBA'de draft kurası corona virüsü nedeniyle ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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