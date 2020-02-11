Toronto Raptors 137-126 Minnesota Timberwolves | MAÇ SONUCU - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
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137-126 | MAÇ SONUCU

Toronto Raptors 137-126 Minnesota Timberwolves | MAÇ SONUCU

Amerikan 'nde (NBA) 'u 137-126 yenen , galibiyet serisini 15 karşılaşmaya çıkardı. NBA'e 9 maçla devam edildi. Son şampiyon Raptors, seyircisinin de desteğiyle Timberwolves'u 11 sayı farkla mağlup etti ve bu sezon 40. galibiyetini elde etti.

Kulüp tarihindeki peş peşe 12 maçlık galibiyet serisi rekorunu 15 maça çıkaran Raptors'ta, Pascal Siakam 34 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Kyle Lowry 27 sayı, 11 asist, Ogugua Anunoby de 25 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Konuk ekipte Karl-Anthony Towns 23 sayı, 10 ribaunt, D'Angelo Russell 22 sayılık performans sergiledi.

ERSANLI BUCKS KINGS'İ SAHASINDA MAĞLUP ETTİ

Milli basketbolcu 'nın formasını giydiği , sahasında 'i 123-111 yendi. Üst üste 5. galibiyetini elde eden Bucks'ta Khris Middleton 28 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Eric Bledsoe 28 sayı, Brook Lopez 20 sayıyla oynadı. 24 dakika süre alan Ersan İlyasova 7 sayı, 8 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı.

Harrison Barnes'in 23 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Kings'te ise De'Aaron Fox 17 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 135-126

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 76-87

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 105-106

-: 137-126

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 123-111

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 119-123

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 127-120

Golden State Warriors-Miami Heat: 101-113

Lakers-Phoenix Suns: 125-100

  1. 11.02.2020
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