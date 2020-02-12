Houston Rockets 116-105 Boston Celtics | MAÇ SONUCU - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler NBA Haberleri Houston Rockets 116-105 Boston Celtics | MAÇ SONUCU

116-105 | MAÇ SONUCU

Houston Rockets 116-105 Boston Celtics | MAÇ SONUCU

Amerikan 'nde (NBA) , James Harden'ın yıldızlaştığı maçta 'i evinde 116-105 yendi. Harden, Celtics'i 116-105 yendikleri karşılaşmada 42 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansla adeta şov yaptı.

Rockets'ın all-star basketbolcusu Harden, Celtics'i 116-105 yendikleri karşılaşmada 42 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performans sergileyerek galibiyette başrol oynadı. Bu sezon 54. maçında 34. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta 36, Danuel House Jr 17, Robert Covington 12 sayı üretti.

Yedi maç sonra kaybeden Doğu Konferansı 3'üncüsü Celtics'te Gordon Hayward'ın 20, Jaylen Brown'ın 19 sayısı sezonun 16. yenilgisini önleyemedi. Öte yandan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında 'ı 110-103 mağlup ettiği mücadelede 23 dakika 24 saniye süre aldı. Sayı bulamayan milli basketbolcu, 1 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 110-103

Washington Wizards-Chicago Bulls: 126-114

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 138-117

Thunder-San Antonio Spurs: 106-114

-: 116-105

  1. 12.02.2020
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