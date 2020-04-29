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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Dr. kötü haberi verdi! iptal edilebilir

Dr. Anthony Fauci kötü haberi verdi! NBA iptal edilebilir

salgınında en çok vaka sayısına ulaşan 'den kötü haber geldi. Başkan 'ın ekibinde bulunan Dr. , güven ortamı sağlanamadığı durumda de dahil tüm spor organizasyonlarının iptal edilebileceğini açıkladı.

Birleşik Devletleri Salgın ve Enstitüsü Başkanı Dr. , kötü haberi duyurdu.

Başkanı 'ın ekibinde yer alan Fauci, salgınının tamamen kontrol altına alınmadan spor organizasyonlarının yeniden başlayamayacağını dile getirdi.

Post'a konuşan Fauci, "Taraftarlar, oyuncular, hakemler ve herkes için güvenlik sağlanmalı. Aksi halde bu sene spor maçları yapılamaz. Ancak şöyle bir yol olur; tüm takımlar bir otelde veya bir bölgede karantinaya alınır ya da maçlar seyircisiz olur. Ben de sporun dönmesini isterim" ifadelerini kullanarak de dahil tüm organizasyonların iptal edilebileceğinin sinyalini verdi.

Corona virüsü salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunan ABD'de toplam vaka sayısı 998 bin 490'a ulaşmış durumda.

  1. 29.04.2020
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