Spor camiasının ünlü isimleri corona virüsü sonrası karantinada neler yapıyorlar? İşte o paylaşımlar... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Spor camiasının ünlü isimleri corona virüsü sonrası karantinada neler yapıyorlar? İşte o paylaşımlar...

Spor camiasının ünlü isimleri corona virüsü sonrası karantinada neler yapıyorlar? İşte o paylaşımlar...

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüsü) futbolu da durma noktasına getirmişti. Avrupa'nın önde gelen ligleri 2. bir karara kadar durdurulurken, futbolcular evlerinde kendilerini izole etmeye başladı. Peki yıldız futbolcular evlerinde ne yapıyor? İşte futbolcuların takipçileriyle paylaştığı o anlar ve ortaya çıkan eğlenceli kareler...
5 Nisan 2020 Pazar 12:39 Güncelleme: 05.04.2020 12:48
Spor camiasının ünlü isimleri corona virüsü sonrası karantinada neler yapıyorlar? İşte o paylaşımlar...

KEVIN PRINCE BOATENG

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor camiasının ünlü isimleri corona virüsü sonrası karantinada neler yapıyorlar? İşte o paylaşımlar...

ADIS JAHOVIC

Spor camiasının ünlü isimleri corona virüsü sonrası karantinada neler yapıyorlar? İşte o paylaşımlar...

ALVARO MORATA

Spor camiasının ünlü isimleri corona virüsü sonrası karantinada neler yapıyorlar? İşte o paylaşımlar...

ALEXIS SANCHEZ

Spor camiasının ünlü isimleri corona virüsü sonrası karantinada neler yapıyorlar? İşte o paylaşımlar...

ANSU FATI

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA