Haberler Galeri Spor camiasının ünlü isimleri corona virüsü sonrası karantinada neler yapıyorlar? İşte o paylaşımlar...

Spor camiasının ünlü isimleri corona virüsü sonrası karantinada neler yapıyorlar? İşte o paylaşımlar...

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüsü) futbolu da durma noktasına getirmişti. Avrupa'nın önde gelen ligleri 2. bir karara kadar durdurulurken, futbolcular evlerinde kendilerini izole etmeye başladı. Peki yıldız futbolcular evlerinde ne yapıyor? İşte futbolcuların takipçileriyle paylaştığı o anlar ve ortaya çıkan eğlenceli kareler...

5 Nisan 2020 Pazar 12:39 Güncelleme: 05.04.2020 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





