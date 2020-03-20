NBA'de koronavirüs vakası 14'e yükseldi! Lakers'tan... - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
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'de koronavirüs vakası 14'e yükseldi! Lakers'tan...

NBA'de koronavirüs vakası 14'e yükseldi! Lakers'tan...

Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından ’ın iki oyuncusunda daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. İsimleri saklı tutulan oyuncularla birlikte NBA’de toplam salgın vakası 14’e yükseldi.

'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen 'in takımı, yaptığı yazılı açıklamada iki oyuncusunda daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Bugün iki Lakers oyuncusunun testinin pozitif çıktığını öğrendik. Her iki oyuncu da karantinadadır ve ekibin doktorunun bakımı altındadır" ifadesi kullanıldı. Lakers oyuncularındaki virüsün nedeni olarak 10 Mart'ta takımı ile yapılan basketbol maçı gösterildi.

Daha önce Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunda Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Perşembe günü itibarıyla NBA oyuncularından 14'ünde Kovid-19 tespit edildi.

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  1. 20.03.2020
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