NBA’de bağışlar devam ediyor
Dallas Mavericks, kulüp sahibi Mark Cuban ve oyunculardan Luka Doncic ile Dwight Powell'ın Parkland Hastanesi sağlık çalışanlarına çocuk bakımı konusunda destek olmak üzere 500 bin dolar bağışlayacağını açıkladı.
Dallas Mavericks, kulüp sahibi Mark Cuban ve oyunculardan Luka Doncic ile Dwight Powell'ın Parkland Hastanesi sağlık çalışanlarına çocuk bakımı konusunda destek olmak üzere 500 bin dolar bağışlayacağını açıkladı. Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'in testlerinin pozitif çıkmasıyla geçtiğimiz hafta süresiz olarak askıya alınan NBA'de, şu ana kadar 10 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.
- 22.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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