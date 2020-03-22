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22 Mart 2020, Pazar
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’de bağışlar devam ediyor

NBA’de bağışlar devam ediyor

, kulüp sahibi ve oyunculardan ile 'ın sağlık çalışanlarına çocuk bakımı konusunda destek olmak üzere 500 bin dolar bağışlayacağını açıkladı.

Dallas Mavericks, kulüp sahibi ve oyunculardan ile 'ın sağlık çalışanlarına çocuk bakımı konusunda destek olmak üzere 500 bin dolar bağışlayacağını açıkladı. Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'in testlerinin pozitif çıkmasıyla geçtiğimiz hafta süresiz olarak askıya alınan 'de, şu ana kadar 10 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.

  1. 22.3.2020
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