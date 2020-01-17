Ersanlı Milwaukee evinde Boston'ı mağlup etti - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
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Ersanlı Milwaukee evinde Boston'ı mağlup etti

Ersanlı Milwaukee evinde Boston'ı mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu 'nın formasını giydiği , sahasında oynadığı 'i 128-123 mağlup etti. Ersan, parkede kaldığı 15 dakikada 8 sayı, 9 ribaund üretti.

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu 'nın formasını giydiği , Fiserv Forum'da karşılaştığı 'i 128-123'lük skorla mağlup ederek üst üste 5., toplamda da 37. galibiyetini elde etti. Bucks'ta Ersan, 15 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 9 ribaundluk performans sergiledi. Milwaukee Bucks'ta ayrıca Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 17 ribaund, 7 asist ve Khris Middleton da 23 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımını sırtladı. Ligdeki 13. yenilgisini alan Boston'da ise Kemba Walker'ın 40 sayı, 11 ribaundluk performansı yetmedi.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:
: 98 - : 121
: 138 - : 132
Milwaukee Bucks: 128 - Boston Celtics: 123
Golden State Warriors: 131 - : 134
: 122 - : 95

  1. 17.01.2020
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