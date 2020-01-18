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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Ersanlı Bucks coştu

Ersanlı Bucks coştu

NBA'de milli oyuncu 'nın formasını giydiği , 'i 128-123 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Bucks'ta All-Star Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 17 ribaunt, 7 asistle "double double" yaparken; 15 dakika sahada kalan Ersan ise 8 sayı, 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

NBA'de milli oyuncu 'nın formasını giydiği , 'i 128-123 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Bucks'ta All-Star Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 17 ribaunt, 7 asistle "double double" yaparken; 15 dakika sahada kalan Ersan ise 8 sayı, 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

  1. 18.1.2020
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