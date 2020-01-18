Ersanlı Bucks coştu
NBA'de milli oyuncu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Boston Celtics'i 128-123 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Bucks'ta All-Star Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 17 ribaunt, 7 asistle "double double" yaparken; 15 dakika sahada kalan Ersan ise 8 sayı, 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
NBA'de milli oyuncu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Boston Celtics'i 128-123 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Bucks'ta All-Star Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 17 ribaunt, 7 asistle "double double" yaparken; 15 dakika sahada kalan Ersan ise 8 sayı, 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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