Ersanlı Bucks coştu

NBA'de milli oyuncu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Boston Celtics'i 128-123 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Bucks'ta All-Star Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 17 ribaunt, 7 asistle "double double" yaparken; 15 dakika sahada kalan Ersan ise 8 sayı, 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.