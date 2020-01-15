Cedi Osman'dan Clippers potasına 21 sayı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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'dan Clippers potasına 21 sayı

Cedi Osman'dan Clippers potasına 21 sayı

Milli basketbolcu , takımı 'ın deplasmanda 'a 128-103 mağlup olduğu maçta 21 sayı, 3 ribaund ve ve 1 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. , 'da karşılaştığı 'ı 128-103'lük skorla mağlup etti ve 28. galibiyetini aldı. Clippers'ta Kawhi Leonard 43 sayı, 4 asist, 3 ribaund Louis Williams 24 sayı, 4 asist ve Ivica Zubac 12 sayı, 10 ribaund ile mücadele ederek takımına galibiyeti getirdi. Ligde 29. yenilgisini alanda Cleveland'da ise milli basketbolcu 24 dakika süre aldığı maçta 21 sayı, 3 ribaund ve ve 1 asistle oynarken, takımda ayrıca Colin Sexton da 25 sayı, 1 asist ile katkı verdi.

MILWAUKEE'DE ERSAN'DAN GALİBİYETE 14 SAYI KATKI

, sahasında karşı karşıya geldiği Knicks'i 128-102 yenerek ligdeki 36. galibiyetini elde etti. Milwaukee'de milli oyuncu 16 dakika sürede 14 sayı, 7 ribaund ve 1 asist üretti. Milwaukee'de ayrıca Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 9 ribaund ve Khris Middleton 17 sayı, 3 ribaud ile maçı tamamladı. Bu sezonki 30. mağlubiyetini alan New York'ta ise Julius Randle 25 sayı, 15 ribaund ve Bobby Portis 20 sayı, 8 ribaund ile oynadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

: 107 - : 118
: 123 - : 110
: 121 - : 110
Milwaukee Bucks: 128 - New York Knicks: 102
Golden State Warriors: 97 - : 124
Los Angeles Clippers: 128 - Cleveland Cavaliers: 103

  1. 15.01.2020
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