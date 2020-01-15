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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Cedi yetmedi

Cedi yetmedi

'de 'ın formasını giydiği Cavaliers, 'a mağlup oldu.

'de 'ın formasını giydiği Cavaliers, 'a mağlup oldu. Milli oyuncu 15 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle oynadı. Furkan Korkmaz'ın 3 sayı, 2'şer ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta ise 76'ers, Pacers'a 101-95 yenildi.
  1. 15.1.2020
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