Los Angeles Lakers galibiyet serisini 9 maça çıkardı! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
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galibiyet serisini 9 maça çıkardı!

Los Angeles Lakers galibiyet serisini 9 maça çıkardı!

Amerikan 'nde () , konuk ettiği 'ı 128-99 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı. NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, milli oyuncu 'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 29 sayı farkla mağlup ederek sezonun 33. galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Anthony Davis'in yokluğunda all-star LeBron James 31 sayı ve 8 asist, 21 sayı ve 15 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sezon 28. kez kaybeden Cavaliers'ta 21 sayı ve 11 ribaunt, Tristan Thompson ise 17 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 34 dakika 59 saniye sahada kalan 15 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle oynadı. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın, deplasmanda 'a 101-95 yenildiği müsabakada 3 sayı, 2'şer ribaunt ve top çalma, 1 asistle oynadı.

'de 15 Ocak'da 6 maç oynanacak.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 110-117 (uzatmalarda)

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 101-95

Boston Celtics-Chicago Bulls: 113-101

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 104-117

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 115-112

Sacramento Kings-Orlando Magic: 112-114

-: 128-99

  1. 14.01.2020
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