Kyrie Irving geri döndü! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
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geri döndü!

Kyrie Irving geri döndü!

Amerikan 'nde () sakatlığı yüzünden 2 aydır sahalardan uzak kalan oyuncusu , 108-86 kazandıkları maçında 21 sayı attı.

'e 7 maçla devam edildi. Sağ omzundaki sakatlık sebebiyle 26 karşılaşma kaçıran all-star oyun kurucu Irving, takımı Nets'in Hawks'u ağırladığı mücadelede formasına kavuştu. Nets, 20 dakika sahada kalan Irving'in 11'de 10 isabetle 21 kaydettiği müsabakayı 108-86 kazandı. Nets'te Taurean Prince 14 sayı, 5 ribaunt, Jarrett Allen da 10 sayı, 12 ribaunt üretti. Hawks cephesinde 20 sayı, 5 top çalmayla oynayan Cam Reddish'in gayreti, mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Knicks-Miami Heat: 124-121

Washington Wizards-Utah Jazz: 116-127

-: 108-86

Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 104-105

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 122-102

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 114-104

Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 100-92

  1. 13.01.2020
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