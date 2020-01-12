Cenk’e 22 dakika yetmedi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
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Cenk’e 22 dakika yetmedi

Cenk’e 22 dakika yetmedi

Milli futbolcu , yeni takımı ile dün ilk maçına çıktı.

Milli futbolcu , yeni takımı ile dün ilk maçına çıktı. Takımının ile 1-1 berabere kaldığı maçın 68. dakikasında oyuna giren Cenk, 11 kez topla buluştu. Yüzde 50 pas isabetiyle oynayan yıldız futbolcu, 5 kez girdiği ikili mücadelelerden 1 kez üstün ayrıldı.
  1. 12.1.2020
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