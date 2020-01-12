LeBron, Jordan’ı da solladı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
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LeBron, Jordan’ı da solladı

LeBron, Jordan’ı da solladı

Lakers'ın yıldız ismi , önceki geceye damga vurdu.

Lakers'ın yıldız ismi , önceki geceye damga vurdu. Takımının Dallas'ı 129-114 yendiği karşılaşmada 35 sayı ve 16 ribauntluk performans sergileyen ABD'li yıldız 'ı geride bıraktı, tüm zamanların en çok isabetli şut atan 4. oyuncusu unvanını aldı.
  1. 12.1.2020
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