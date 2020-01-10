NBA'de Cavaliers Cedi'nin 11 sayı attığı maçta Detroit Pistons'u yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Detroit Pistons'u 115-112 yendikleri karşılaşmada 11 sayı kaydetti.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Pistons'u 115-112 yenerek 5 maç sonra galibiyet elde etti.
Cavaliers'ta Tristan Thompson 35 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı ve takımının en skorer ismi oldu. Darius Garland 20 sayı, 2 ribaunt ve Collin Sexton 19 sayı ve 6 ribaunt ile konuk ekipte diğer skorer isimler oldu. Cedi Osman ise takımına 11 sayılık katkıda bulundu.
FURKAN'IN TAKIMI EVİNDE CELTICS'İ DEVİRDİ
Philadelphia 76ers, ağırladığı Boston Celtics'i 109-98 mağlup etti.
Ev sahibi ekipte, Josh Richardson 29 sayı, Ben Simmons 19 sayı ve 9 ribauntla takımına katkıda bulundu. Furkan Korkmaz ise maçı 9 sayıyla tamamladı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 112-115
Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 109-98
Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 116-102
Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 113-92
- 10.01.2020
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NBA'de Cavaliers Cedi'nin 11 sayı attığı maçta Detroit Pistons'u yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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