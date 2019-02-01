NBA All-Star'da yedekler belirlendi – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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NBA All-Star'da yedekler belirlendi

NBA All-Star'da yedekler belirlendi

68'inci NBA All-Star maçında Doğu ve Batı konferanslarında yer alacak yedek oyuncular belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek 68. NBA All-Star maçında konfederasyon takımlarının yedek kadroları belirlendi.

Batı Konferansı'nın yedeklerinde Anthony Davis (), LaMarcus Aldridge (), Nikola Jokic (), Damian Lillard (), Klay Thompson (), Karl-Anthony Towns () ve () yer aldı.

'nda ise Bradley Beal (), Blake Griffin (), Kyle Lowry (), Khris Middleton (), Victor Oladipo (), Ben Simmons (Philadelphia 76ers) ve Nikola Vucevic () yedek kadroya adlarını yazdırdı.

Geçen hafta duyurulan takım kaptanları ve sahaya ilk 5'te çıkacak oyuncular listesinde ise 'ın yıldızı LeBron James'in kaptanlığını üstlendiği Batı Konferansı Kevin Durant, (Golden State Warriors), James Harden () ve 'dan (Oklahoma City Thunder), Milwaukee Bucks'ın Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo'nun önderliğindeki Doğu Konferansı ise Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) ve Joel Embiid'den (Philadelphia 76ers) oluşmuştu.

  1. 1.2.2019 15:11
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