Kadrolar bitti
NBA All-Star'da yer alacak yedek oyuncular belli oldu.
NBA All-Star'da yer alacak yedek oyuncular belli oldu. 17 Şubat'taki dev maçta Batı yedekleri Davis, Aldridge, Jokic, Lillard, Thompson, Towns, Westbrook oldu. Doğu'da ise Beal, Griffin, Lowry, Middleton, Oladipo, Simmons ve Vucevic yer aldı. İlk beşler geçen hafta açıklanmıştı.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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