Kadrolar bitti – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Kadrolar bitti

Kadrolar bitti

All-Star'da yer alacak yedek oyuncular belli oldu.

All-Star'da yer alacak yedek oyuncular belli oldu. 17 Şubat'taki dev maçta Batı yedekleri Davis, Aldridge, Jokic, Lillard, Thompson, Towns, Westbrook oldu. Doğu'da ise Beal, Griffin, Lowry, Middleton, Oladipo, Simmons ve Vucevic yer aldı. İlk beşler geçen hafta açıklanmıştı.

  1. 2.2.2019
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