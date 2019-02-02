Kadrolar bitti

NBA All-Star'da yer alacak yedek oyuncular belli oldu. 17 Şubat'taki dev maçta Batı yedekleri Davis, Aldridge, Jokic, Lillard, Thompson, Towns, Westbrook oldu. Doğu'da ise Beal, Griffin, Lowry, Middleton, Oladipo, Simmons ve Vucevic yer aldı. İlk beşler geçen hafta açıklanmıştı.