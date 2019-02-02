Potada 7 maç – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Potada 7 maç

Potada 7 maç

Erkekler 'nde bugün saat 13.00'te , Tofaş'ı ağırlıyor.

Erkekler 'nde bugün saat 13.00'te , Tofaş'ı ağırlıyor. 15.15'te Karşıyaka- , 17.30'da G.Saray-Bahçeşehir maçları var. Kadınlar Ligi programı: 14.00 F.Bahçe- , OGM-Adana, 16.00 Kayseri-Botaş, 17.00 İzmit-İstanbul.

  1. 2.2.2019
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