Potada 7 maç
Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün saat 13.00'te İstanbul, Tofaş'ı ağırlıyor.
Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün saat 13.00'te İstanbul, Tofaş'ı ağırlıyor. 15.15'te Karşıyaka- Beşiktaş, 17.30'da G.Saray-Bahçeşehir maçları var. Kadınlar Ligi programı: 14.00 F.Bahçe- Bodrum, OGM-Adana, 16.00 Kayseri-Botaş, 17.00 İzmit-İstanbul.
- 2.2.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Potada 7 maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.