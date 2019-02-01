Anadolu Efes deplasmanda mağlup
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 88-75 mağlup oldu.
Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 24-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-37 üstün gitti.
Son çeyreğe 61-56 önde giren Panathinaikos, salondan 88-75 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 8. mağlubiyetini aldı.
- 2.2.2019 01:38
- Güncelleme: 2.2.2019 01:38
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Anadolu Efes deplasmanda mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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