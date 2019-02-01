Anadolu Efes deplasmanda mağlup
01 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

deplasmanda mağlup

Anadolu Efes deplasmanda mağlup

Basketbol Takımı, 21. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 88-75 mağlup oldu.

Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 24-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-37 üstün gitti.

Son çeyreğe 61-56 önde giren Panathinaikos, salondan 88-75 galip ayrıldı.

, 'nde bu sezon 8. mağlubiyetini aldı.

  1. 2.2.2019 01:38
  2. Güncelleme: 2.2.2019 01:38
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anadolu Efes deplasmanda mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN