Tekerlekli sandalye basketbol Şampiyonlar Ligi başladı
01 Şubat 2019, Cuma
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Şampiyonlar Ligi başladı

Tekerlekli sandalye basketbol Şampiyonlar Ligi başladı

ve Takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları başladı.

A Grubu'nda mücadele eden , 'nın Meda şehrindeki ilk maçında Rus ekibi BKIS Nevskiy Alyans'ı 73-43'lük skorla geçerken, İtalyan temsilcisi UnipolSai Briantea 84'e 59-55 yenildi.

C Grubu'nda yer alan ise 'in Ramat Gan kentindeki ilk mücadelesinde ev sahibi Ilan takımını 69-64, ikincisinde de 'dan BSR ACE Gran Canaria'yı 68-45 mağlup etti.

Galatasaray ve Beşiktaş gruplarda yarın da ikişer maça çıkacak. Grup müsabakalarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

  1. 1.2.2019 21:19
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