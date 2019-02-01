Kristaps Porzingis, Mavericks'e takas oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 7 oyuncunun takım değiştirdiği takasta Letonyalı Kristaps Porzingis, New York Knicks'ten Dallas Mavericks'e geçti.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, iki takım arasında onaylanan takasın ardından Kristaps Porzingis, Tim Hardaway, Trey Burke ve Courtney Lee Dallas Mavericks'e geçerken, Dennis Smith, DeAndre Jordan, Wesley Matthews ve gelecek sezonlara ait iki adet 1. tur draft hakkı ise New York Knicks'in oldu.
Dizindeki sakatlık nedeniyle uzun süredir parkelerden uzak kalan ve takasın en dikkat çeken oyuncusu olan 23 yaşındaki Porzingis, kariyerinde 17,8 sayı ve 7,1 ribaunt ortalaması yakaladı.
- 1.2.2019 14:13
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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