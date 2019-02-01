Kristaps Porzingis, Mavericks'e takas oldu
01 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

, Mavericks'e takas oldu

Kristaps Porzingis, Mavericks'e takas oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde () 7 oyuncunun takım değiştirdiği takasta Letonyalı , 'ten 'e geçti.

'den yapılan açıklamaya göre, iki takım arasında onaylanan takasın ardından , Tim Hardaway, Trey Burke ve Courtney Lee 'e geçerken, Dennis Smith, DeAndre Jordan, Wesley Matthews ve gelecek sezonlara ait iki adet 1. tur draft hakkı ise 'in oldu.

Dizindeki sakatlık nedeniyle uzun süredir parkelerden uzak kalan ve takasın en dikkat çeken oyuncusu olan 23 yaşındaki Porzingis, kariyerinde 17,8 sayı ve 7,1 ribaunt ortalaması yakaladı.

  1. 1.2.2019 14:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kristaps Porzingis, Mavericks'e takas oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN