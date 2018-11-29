Cedi Osman'ın performansı Cleveland'a yetmedi
NBA'de Oklahoma City Thunder, evinde oynadığı Cleveland Cavaliers'ı 100-83'lük skorla mağlup etti. Cleveland'da oynayan milli basketbolcu Cedi Osman karşılaşmayı 14 sayı, 10 ribaund, 6 asistle tamamladı.
NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı New York Knicks'i 117-91 mağlup etti. Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta 22 dakika sürede 11 sayı, 1 ribaund ve 1 asist üretti. Philadelphia'da ayrıca Joel Embiid 26 sayı, 14 ribaund ve JJ Redick 24 sayı, 2 ribaund ile oynadı. Knicks'te ise Mario Hezonja 17 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Ersan'lı Milwaukee, Chicago'yu yendi
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynadığı Chicago Bulls'u 116-113'luk skorla yendi. Bucks'ta Ersan 9 sayı, 6 ribaund, Giannis Antetokounmpo 36 sayı ve 11 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Bulls'ta ise Jabari Parker ve Zach LaVine 24'er sayı ile müsabakayı tamamladı.
Cedi'nin performansı Cleveland'a yetmedi
Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 100-83 mağlup etti. Cleveland'da oynayan milli basketbolcu Cedi Osman 14 sayı, 10 ribaund, 6 asistle oynarken, takımda Collin Sexton 21 sayı, 10 ribaund ile mücadele etti. Oklahoma'da ise Russell Westbrook 23 sayı, 19 ribaund, 15 asistle triple-double yaptı.?
NBA'de normal sezon 3 karşılaşma ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle:
Charlotte Hornets: 108 - Atlanta Hawks: 94
Philadelphia 76ers: 117 - New York Knicks: 91
Brooklyn Nets: 91 - Utah Jazz: 101
Houston Rockets: 108 - Dallas Mavericks: 128
Milwaukee Bucks: 116 - Chicago Bulls: 113
Minnesota Timberwolves: 128 - San Antonio Spurs: 89
New Orleans Pelicans: 125 - Washington Wizards: 104
Oklahoma City Thunder: 100 - Cleveland Cavaliers: 83
Portland Trail Blazers: 115 - Orlando Magic: 112
Los Angeles Clippers: 115 - Phoenix Suns: 99
- 29.11.2018 10:10
- Güncelleme: 29.11.2018 10:48
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşılaşacak!
Toplam 2
Yorum
fb sol açık eljif oynamalı orada daha etkili olduğu kesin adamı libero yaptılar.adam hızlı teknik ve güclü.orada çok pozisyona giriyor.
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Süper Lig karıştı!
Toplam 1
Yorum
ali GS GS maçında videoya bakılarak verilen BU penaltı kararı hata değil KASITLI suçtur..Cezası olmalıdır.
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Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçına hazır
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Nasıl hazırsalar her maça hazır bunlar , az kaldı küme düşeceğiz.
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