Cedi Osman'ın performansı Cleveland'a yetmedi
29 Kasım 2018, Perşembe
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'ın performansı Cleveland'a yetmedi

Cedi Osman'ın performansı Cleveland'a yetmedi

NBA'de , evinde oynadığı 'ı 100-83'lük skorla mağlup etti. Cleveland'da oynayan milli basketbolcu karşılaşmayı 14 sayı, 10 ribaund, 6 asistle tamamladı.

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı 'i 117-91 mağlup etti. Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta 22 dakika sürede 11 sayı, 1 ribaund ve 1 asist üretti. Philadelphia'da ayrıca Joel Embiid 26 sayı, 14 ribaund ve JJ Redick 24 sayı, 2 ribaund ile oynadı. Knicks'te ise Mario Hezonja 17 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Ersan'lı Milwaukee, Chicago'yu yendi
Milli basketbolcu 'nın formasını giydiği , Fiserv Forum'da oynadığı 'u 116-113'luk skorla yendi. Bucks'ta Ersan 9 sayı, 6 ribaund, Giannis Antetokounmpo 36 sayı ve 11 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Bulls'ta ise Jabari Parker ve Zach LaVine 24'er sayı ile müsabakayı tamamladı.

Cedi'nin performansı Cleveland'a yetmedi
, Chesapeake Energy Arena'da karşılaştığı 'ı 100-83 mağlup etti. Cleveland'da oynayan milli basketbolcu 14 sayı, 10 ribaund, 6 asistle oynarken, takımda Collin Sexton 21 sayı, 10 ribaund ile mücadele etti. Oklahoma'da ise Russell Westbrook 23 sayı, 19 ribaund, 15 asistle triple-double yaptı.?

NBA'de normal sezon 3 karşılaşma ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle:

Charlotte Hornets: 108 - Atlanta Hawks: 94
Philadelphia 76ers: 117 - New York Knicks: 91
Brooklyn Nets: 91 - Utah Jazz: 101
Houston Rockets: 108 - Dallas Mavericks: 128
Milwaukee Bucks: 116 - Chicago Bulls: 113
Minnesota Timberwolves: 128 - : 89
: 125 - Washington Wizards: 104
Oklahoma City Thunder: 100 - Cleveland Cavaliers: 83
: 115 - Orlando Magic: 112
Los Angeles Clippers: 115 - Phoenix Suns: 99

  1. 29.11.2018 10:10
  2. Güncelleme: 29.11.2018 10:48
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