Los Angeles Lakers Denver Nuggets deplasmanında kayıp
NBA'de Denver Nuggets, Pepsi Center'da karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 117-85'lik skorla yendi.
NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Denver Nuggets, evinde karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 117-85 mağlup etti ve ligdeki 14. galibiyetini aldı. Denver'da Malik Beasley, Jamal Murray, Paul Millsap 20 sayı ile oynadı. Ligdeki 9. yenilgisini alan Lakers'ta ise Kyle Kuzma 21 sayı, 3 asist ve LeBron James 17 sayı, 7 asistle takımına katkıda bulundu.
Toronto Raptors, FedEx Forum'da karşı karşıya geldiği Memphis Grizzlies'ı 122-114'lik skorla mağlup etti ve Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü. Ligdeki 18. galibiyetini alan Raptors'ta Kyle Lowry 24 sayı, 6 asist, Fred Vanvleet 18 sayı, 3 asistle oynadı. Ligde 8. yenilgisini alan Grizzlies'ta ise Marc Gasol'un 27 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 2 blokluk performansı yetmedi.
NBA'de normal sezon heyecanı 10 müsabaka ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle:
Detroit Pistons: 115 - New York Knicks: 108
Miami Heat: 113 - Atlanta Hawks: 115
Memphis Grizzlies: 114 - Toronto Raptors: 122
Denver Nuggets: 117 - Los Angeles Lakers: 85
Phoenix Suns: 104 - Indiana Pacers: 109
- 28.11.2018 09:44
- Güncelleme: 28.11.2018 10:21
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Andre Ayew şoku!
Toplam 1
Yorum
aywe ayewin sakatlanması gs bjk ve başakşehir için iyi olmadı.
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Ekuban annesini kaybetti!
Toplam 1
Yorum
Mustafa KUL Ekuban başın sağ olsun. Allah sabırlar versin.
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Trabzonspor'un altyapı madeni!
Toplam 1
Yorum
Salih 6107 Nedenini bilmiyorum ama bazı yöneticiler nedense dışarıdan oyuncu almayı çok seviyor. Bu yöneticilerin iyi niyetinden şüphe etmemiz gerekir.
Los Angeles Lakers Denver Nuggets deplasmanında kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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