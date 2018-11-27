Harden'ın 54 sayısı Rockets'a yetmedi
27 Kasım 2018, Salı
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Harden'ın 54 sayısı Rockets'a yetmedi

Harden'ın 54 sayısı Rockets'a yetmedi

Amerikan 'nde oynanan maçta , sahasında 'ı 135-131 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. James Harden'ın 54 sayı, 8 ribaunt, 13 asistle 'ı sırtladığı maçı uzatmalarda kazandı. Ev sahibi ekipte, John Wall, 36 sayı, 11 asist, Bradley Beal 32 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sahasında 'i ağırlayan son şampiyon Golden State Warriors, rakibini 116-110 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

'in 49 sayı ürettiği Warriors'ta, Klay Thompson 29 sayıyla maçı tamamladı. Konuk ekipte ise Nikola Vucevic, 30 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , sahasında ile karşılaştı.

Konuk ekibin 102-95 kazandığı maçta 30 dakika süre alan Cedi Osman, 8 sayı, 6 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

Cleveland Cavaliers'ta en skorer isim, 22 sayı üreten Kyle Korver olurken, Rodney Hood 20 sayıyla oynadı. Robert Covington'ın 24 sayı attığı Minnesota Timberwolves'ta ise Karl-Anthony Towns 21 sayılık katkı sağladı.

SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 110-107

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 95-102

Washington Wizards-Houston Rockets: 135-131

Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 107-108

New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 107-124

Utah Jazz-Indiana Pacers: 88-121

Golden State Warriors-Orlando Magic: 116-110

  1. 27.11.2018 10:35
  2. Güncelleme: 27.11.2018 10:43
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