Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i son saniyede devirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 127-125 yendi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. 76ers'ın Nets'i 127-125 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren üç sayılık basketi atan Jimmy Butler, 34 sayı, 12 ribaunt, 4 top çalma, 2 asistlik performans sergiledi.
Sezonun 14. galibiyetini alan 76ers'ta Joel Embiid, 32 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 2 blok, Ben Simmons da 13 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma, 2 blokla oynadı. Furkan Korkmaz, 7 dakika görev yaptığı mücadeleyi 2 sayı, 1 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.
Art arda 3. olmak üzere 13. yenilgisini yaşayan Nets'te D'Angelo Russell'ın 38 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Spencer Dinwiddie'nin 31 sayı, 5 asist, 3 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 104-108
Detroit Pistons-Phoenix Suns: 118-107
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 124-123
Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 125-127
Toronto Raptors-Miami Heat: 125-115
Memphis Grizzlies-New York Knicks: 98-103
Sacramento Kings-Utah Jazz: 112-133
Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 100-104
- 26.11.2018 11:00
- Güncelleme: 26.11.2018 11:11
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
FB comolliye ne gerek var ki kasımpaşanın ve ankaragücü scoutlarından ekip kurun yada transfer yapmadan önce onlara bir danışın
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
fblik comolli her menejerin getirebileceği kendi takımlarında oynayamayan bu ayew ve slimaniyi getirmesi akıllara zarar.
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
canfb Guiza'yı geçti adam. Bu sene yapılan transferlerden iş yapan bir tek jailson. Bir sporcunun yapmaması gereken hareketten ilk devreyi kapadı
Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i son saniyede devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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