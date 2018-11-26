Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i son saniyede devirdi
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Philadelphia 76ers, 'i son saniyede devirdi

    Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i son saniyede devirdi

    Amerikan 'nde milli oyuncu 'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda 'i 127-125 yendi.

    'e 8 maçla devam edildi. 76ers'ın Nets'i 127-125 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren üç sayılık basketi atan Jimmy Butler, 34 sayı, 12 ribaunt, 4 top çalma, 2 asistlik performans sergiledi.

    Sezonun 14. galibiyetini alan 76ers'ta Joel Embiid, 32 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 2 blok, Ben Simmons da 13 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma, 2 blokla oynadı. , 7 dakika görev yaptığı mücadeleyi 2 sayı, 1 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

    Art arda 3. olmak üzere 13. yenilgisini yaşayan Nets'te D'Angelo Russell'ın 38 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Spencer Dinwiddie'nin 31 sayı, 5 asist, 3 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    NBA'e 7 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Lakers-Orlando Magic: 104-108

    Detroit Pistons-Phoenix Suns: 118-107

    Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 124-123

    -Philadelphia 76ers: 125-127

    Toronto Raptors-Miami Heat: 125-115

    Memphis Grizzlies-New York Knicks: 98-103

    Sacramento Kings-Utah Jazz: 112-133

    Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 100-104

    1. 26.11.2018 11:00
    2. Güncelleme: 26.11.2018 11:11
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