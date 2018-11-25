Cleveland Cavaliers, Houston Rockets'ı geçti
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    , 'ı geçti

    Cleveland Cavaliers, Houston Rockets'ı geçti

    Amerikan 'nde (NBA) , sahasında 'ı 117-108 mağlup etti.

    NBA'e 7 maçla devam edildi. Rockets'ı 117-108 yenen ve bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanan Cavaliers, 4. galibiyetine ulaştı.

    Collin Sexton'ın 29, Jordan Clarkson'ın 20 sayı attığı Cavaliers'ta Tristan Thompson 16 sayı, 20 ribauntla "double-double" yaptı. Ev sahibi ekipte , ilk 5'te başlayıp 23 dakika süre aldığı mücadeleyi 7 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ile tamamladı.

    Sezonun 9. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta James Harden'ın 40 sayı, 13 asist, 4 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi. Konuk takımda Eric Gordon 28, Clint Capela 12 sayı buldu.

    Durant'ten 44 sayı
    Son şampiyon Golden State Warriors, evinde 'i 117-116 yendi.

    Bu sezon 12. galibiyetini alan Warriors'ta 44 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 2 blokla oynadı. Bitime 5 saniye kala takımına galibiyeti getiren basketi atan Klay Thompson, 31 sayı üretti.

    Kings'te Buddy Hield'ın 28, Marvin Bagley'nin 20 sayısı sezonun 9. mağlubiyetini engelleyemedi.

    NBA'e 8 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    -: 117-108

    Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 124-114

    Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 111-96

    Thunder-Denver Nuggets: 98-105

    Dallas Mavericks-Boston Celtics: 113-104

    Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 135-129

    Golden State Warriors-Sacramento Kings: 117-116

    1. 25.11.2018 10:35
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